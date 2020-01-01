Главная > Сравнение смартфонов > Mi 10 Ultra vs iPhone 11 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 10 Ultra против Apple iPhone 11

Ксиаоми Ми 10 Ультра
Xiaomi Mi 10 Ultra
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Mi 10 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1390 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3110 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (826 против 655 нит)
  • Тонкие рамки – на 10.8% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 11% лучшая автономность (94 vs 85 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1358 и 935 баллов
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Ultra
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% 99.8%
ШИМ (PWM) 485 Гц Не обнаружено
Время отклика 4 мс 24.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 999:1
Максимальная яркость
Mi 10 Ultra +26%
826 нит
iPhone 11
655 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 150.9 мм
Ширина 75.1 мм 75.7 мм
Толщина 9.5 мм 8.3 мм
Вес 222 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Прозрачный Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Ultra +14%
89.8%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Ультра и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple A13 Bionic GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц -
FLOPS ~1228 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Ultra
935
iPhone 11 +45%
1358
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Ultra
3393
iPhone 11 +3%
3496
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Ultra +23%
637420
iPhone 11
516905

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 13 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (41% за 5 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Ultra
12:49 ч.
iPhone 11 +22%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Ultra
18:31 ч.
iPhone 11 +1%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Ultra
17:31 ч.
iPhone 11 +1%
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Ultra vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 48 МП + 12 МП + 20 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV48C
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4032 x 3024
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 18
Поддержка 5G Да -

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Ultra +10%
91.6 дБ
iPhone 11
83.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Август 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Ultra более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 11 Pro Max и Mi 10 Ultra
2. Mi 10 и Mi 10 Ultra
3. Galaxy Note 20 Ultra и Mi 10 Ultra
4. 8 Pro и Mi 10 Ultra
5. Find X2 Pro и Mi 10 Ultra
6. Redmi Note 8 Pro и iPhone 11
7. Mi 10 Pro и iPhone 11
8. iPhone XS и iPhone 11
9. iPhone 11 Pro и iPhone 11
10. Mi Note 10 и iPhone 11

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях