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Xiaomi Mi 10 Ultra против Apple iPhone 12 mini

Ксиаоми Ми 10 Ультра
Xiaomi Mi 10 Ultra
VS
Эпл Айфон 12 мини
Apple iPhone 12 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Mi 10 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 2273 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2227 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.27" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • На 23% лучшая автономность (85 vs 69 часов)
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (826 против 634 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • На 21% выше плотность пикселей (476 vs 395 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 10.9 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Ultra
vs
iPhone 12 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 -
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) 485 Гц -
Время отклика 4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 10 Ultra +30%
826 нит
iPhone 12 mini
634 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 131.5 мм
Ширина 75.1 мм 64.2 мм
Толщина 9.5 мм 7.4 мм
Вес 222 грамма 135 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Прозрачный Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Ultra +6%
89.8%
iPhone 12 mini
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Ультра и Эпл Айфон 12 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A14 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц -
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Ultra
935
iPhone 12 mini +74%
1627
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Ultra
3393
iPhone 12 mini +25%
4230
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Ultra +8%
637420
iPhone 12 mini
592558

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2227 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (41% за 5 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:29 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Ultra +4%
12:49 ч.
iPhone 12 mini
12:05 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Ultra +51%
18:31 ч.
iPhone 12 mini
12:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Ultra +42%
17:31 ч.
iPhone 12 mini
12:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Ultra vs Apple iPhone 12 mini
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 48 МП + 12 МП + 20 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV48C
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4290 x 2800
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Ultra
91.6 дБ
iPhone 12 mini
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Xiaomi Mi 10 Ultra, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 12 mini.

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