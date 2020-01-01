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Xiaomi Mi 10 Ultra против Apple iPhone XR

Ксиаоми Ми 10 Ультра
Xiaomi Mi 10 Ultra
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Mi 10 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1558 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2942 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 9% лучшая автономность (85 vs 78 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Тонкие рамки – на 10.8% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1123 и 935 баллов
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Ultra
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% 100%
ШИМ (PWM) 485 Гц Не обнаружено
Время отклика 4 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Максимальная яркость
Mi 10 Ultra +17%
826 нит
iPhone XR
705 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 150.9 мм
Ширина 75.1 мм 75.7 мм
Толщина 9.5 мм 8.3 мм
Вес 222 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Прозрачный Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Ultra +14%
89.8%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Ультра и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple A12 Bionic GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц 1100 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Ultra
935
iPhone XR +20%
1123
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Ultra +53%
3393
iPhone XR
2215
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Ultra +51%
637420
iPhone XR
423441

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 iOS 12 (С обновлением до iOS 14.2)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 21 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (41% за 5 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Ultra
12:49 ч.
iPhone XR +4%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Ultra +21%
18:31 ч.
iPhone XR
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Ultra +15%
17:31 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Ultra vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° -
Количество объективов 4 (48 МП + 48 МП + 12 МП + 20 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV48C
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 3088 x 2316
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да -

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Ultra +4%
91.6 дБ
iPhone XR
88.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Август 2020 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 Ultra более удачной покупкой.

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