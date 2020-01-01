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Xiaomi Mi 10 Ultra против Huawei P40 Pro

Ксиаоми Ми 10 Ультра
Xiaomi Mi 10 Ultra
VS
Хуавей П40 Про
Huawei P40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Mi 10 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.58-дюймового Huawei P40 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Ultra
  • На 67% выше максимальная яркость экрана (826 против 495 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4200 мАч
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 935 и 780 баллов
Причины выбрать Huawei P40 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 11% лучшая автономность (94 vs 85 часов)
  • Запись замедленной съемки в 7680 FPS
  • На 12% выше плотность пикселей (441 vs 395 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Ultra
vs
P40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1200 x 2640 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 441 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 91.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% 99.4%
ШИМ (PWM) 485 Гц 365 Гц
Время отклика 4 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10 Ultra +67%
826 нит
P40 Pro
495 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 158.2 мм
Ширина 75.1 мм 72.6 мм
Толщина 9.5 мм 9 мм
Вес 222 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Прозрачный Черный, Мерцающий серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Ultra
89.8%
P40 Pro +2%
91.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Ультра и Хуавей П40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 990 5G
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali G76 MP16
GPU-ядер - 16
Частота GPU 587 МГц 600 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~896 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Ultra +20%
935
P40 Pro
780
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Ultra +6%
3393
P40 Pro
3202
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Ultra +30%
637420
P40 Pro
489297

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 11
Размер системы из коробки 21 ГБ 16.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (41% за 5 минут) Да (70% за 40 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Ultra
12:49 ч.
P40 Pro +21%
15:14 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Ultra +1%
18:31 ч.
P40 Pro
18:11 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Ultra
17:31 ч.
P40 Pro +30%
22:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Ultra vs Huawei P40 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8200 x 6100
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 7680 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 48 МП + 12 МП + 20 МП) 4 (50 МП + 12 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV48C
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 2.44 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6464 x 4864
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 10 Ultra
н/д
P40 Pro
140
Качество видео
Mi 10 Ultra
н/д
P40 Pro
105
Итоговая оценка камеры
Mi 10 Ultra
н/д
P40 Pro
128

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 22 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Ultra +2%
91.6 дБ
P40 Pro
89.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Xiaomi Mi 10 Ultra, а если коммуникации и корпус – то Huawei P40 Pro.

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