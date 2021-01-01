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Xiaomi Mi 10 Ultra против OnePlus 8T

Ксиаоми Ми 10 Ультра
Xiaomi Mi 10 Ultra
VS
Ванплас 8Т
OnePlus 8T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Mi 10 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.55-дюймового OnePlus 8T, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 8T
  • На 22% лучшая автономность (104 vs 85 часов)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 34 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Ultra
vs
OnePlus 8T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% 97.2%
ШИМ (PWM) 485 Гц 458 Гц
Время отклика 4 мс 13 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10 Ultra +1%
814 нит
OnePlus 8T
805 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 160.7 мм
Ширина 75.1 мм 74.1 мм
Толщина 9.5 мм 8.4 мм
Вес 222 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Прозрачный Зеленый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Ultra +3%
89.8%
OnePlus 8T
87%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Ультра и Ванплас 8Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 587 МГц 587 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Ultra +5%
941
OnePlus 8T
898
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Ultra +7%
3382
OnePlus 8T
3162
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Ultra +8%
637475
OnePlus 8T
589251

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 OxygenOS 11
Размер системы из коробки 21 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (41% за 5 минут) Да (94% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 0:37 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Ultra
12:49 ч.
OnePlus 8T +6%
13:18 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 Ultra +14%
18:31 ч.
OnePlus 8T
16:03 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 Ultra
17:31 ч.
OnePlus 8T +76%
30:52 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Ultra vs OnePlus 8T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 123°
Количество объективов 4 (48 МП + 48 МП + 12 МП + 20 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV48C
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4920 x 3264
Апертура f/2.3 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Ultra +10%
91.4 дБ
OnePlus 8T
83.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Август 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Наклейки с логотипом
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера - выбирайте Xiaomi Mi 10 Ultra, а если программное обеспечение и звук – то OnePlus 8T.

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