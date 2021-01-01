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Xiaomi Mi 10 Ultra против Samsung Galaxy S21 Plus

Ксиаоми Ми 10 Ультра
Xiaomi Mi 10 Ultra
VS
Самсунг Галакси С21 Плюс
Samsung Galaxy S21 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 августа 2020 года Xiaomi Mi 10 Ultra с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S21 Plus, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (1311 против 814 нит)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4800 против 4500 мАч
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10 Ultra
vs
Galaxy S21 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98% -
ШИМ (PWM) 485 Гц -
Время отклика 4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 10 Ultra
814 нит
Galaxy S21 Plus +61%
1311 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.4 мм 165.1 мм
Ширина 75.1 мм 75.6 мм
Толщина 9.5 мм 7.8 мм
Вес 222 грамма 200 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Прозрачный Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 Ultra +2%
89.8%
Galaxy S21 Plus
88.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 Ультра и Самсунг Галакси С21 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G78 MP14
Частота GPU 587 МГц -
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 Ultra
637475
Galaxy S21 Plus +14%
724725

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 5 (41% за 5 минут) Да
Время полной зарядки 0:23 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 Ultra
12:49 ч.
Galaxy S21 Plus
н/д
Время просмотра видео
Mi 10 Ultra
18:31 ч.
Galaxy S21 Plus
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10 Ultra
17:31 ч.
Galaxy S21 Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 Ultra vs Samsung Galaxy S21 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4000 x 3000
Зум Оптический, 5x Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 48 МП + 12 МП + 20 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV48C
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2L2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 3872 x 2592
Апертура f/2.3 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 Ultra
91.4 дБ
Galaxy S21 Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2020 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Август 2020 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy S21 Plus, а если камера – то Xiaomi Mi 10 Ultra.

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