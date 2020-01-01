Xiaomi Mi 10 против Apple iPhone 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
- Комплектуется на 1734 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 3046 мАч
- На 0.87" большая диагональ экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- На 31% лучшая автономность (113 vs 86 часов)
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Тонкие рамки – на 7.7% выше полезная площадь экрана
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
- Защита корпуса по стандарту IP68
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 19% выше плотность пикселей (458 vs 386 PPI)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1329 и 902 баллов)
- Весит на 20 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
90
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
92
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 и Apple iPhone 11 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|82.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|144 мм
|Ширина
|74.8 мм
|71.4 мм
|Толщина
|9 мм
|8.1 мм
|Вес
|208 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Серый
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
902
iPhone 11 Pro +47%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +2%
3245
3197
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 +3%
560587
546271
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4780 мАч
|3046 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:42 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да (55% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 +16%
15:24 ч.
13:15 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 +41%
21:29 ч.
15:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 +56%
26:53 ч.
17:01 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|-
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP)
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
80 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.69 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Mi 10, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 11 Pro.
Опрос
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5
Сравнения с конкурентами
- Apple iPhone 11 vs Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Lite vs Mi 10
- Xiaomi Mi Note 10 vs Mi 10
- Samsung Galaxy A71 vs Xiaomi Mi 10
- Huawei P40 vs Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
- Huawei Honor 20 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
- Samsung Galaxy S20 Plus vs Apple iPhone 11 Pro
- Samsung Galaxy S20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone X vs 11 Pro