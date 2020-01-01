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Xiaomi Mi 10 против Apple iPhone 11 Pro

Ксиаоми Ми 10
Xiaomi Mi 10
VS
Эпл Айфон 11 Про
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Комплектуется на 1734 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 3046 мАч
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 31% лучшая автономность (113 vs 86 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Тонкие рамки – на 7.7% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 19% выше плотность пикселей (458 vs 386 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1329 и 902 баллов)
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 и Apple iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 +4%
855 нит
iPhone 11 Pro
819 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 144 мм
Ширина 74.8 мм 71.4 мм
Толщина 9 мм 8.1 мм
Вес 208 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +9%
89.8%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A13 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10
902
iPhone 11 Pro +47%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +2%
3245
iPhone 11 Pro
3197
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 +3%
560587
iPhone 11 Pro
546271

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:42 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 +16%
15:24 ч.
iPhone 11 Pro
13:15 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 +41%
21:29 ч.
iPhone 11 Pro
15:14 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 +56%
26:53 ч.
iPhone 11 Pro
17:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 10
н/д
iPhone 11 Pro
71 дБ
Музыка
Mi 10
н/д
iPhone 11 Pro
73 дБ
Звонок
Mi 10
н/д
iPhone 11 Pro
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Mi 10, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 11 Pro.

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