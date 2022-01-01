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Xiaomi Mi 10 против Apple iPhone 8

Ксиаоми Ми 10
VS
Эпл Айфон 8
Xiaomi Mi 10
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Комплектуется на 2959 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 1821 мАч
  • Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
  • Тонкие рамки – на 24.4% выше полезная площадь экрана
  • На 1.97" большая диагональ экрана
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 38% лучшая автономность (31:29 vs 22:48 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 34% выше максимальная яркость экрана (850 против 636 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Apple iPhone 8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 60 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 10
78
iPhone 8
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 10
73
iPhone 8
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 10
82
iPhone 8
57
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 10
69
iPhone 8
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 10
80
iPhone 8
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 10
73
iPhone 8
56

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 65.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.9%
ШИМ (PWM) 362 Гц Не обнаружено
Время отклика 3 мс 22 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1373:1
Максимальная яркость
Mi 10 +34%
850 нит
iPhone 8
636 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 138.4 мм
Ширина 74.8 мм 67.3 мм
Толщина 9 мм 7.3 мм
Вес 208 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +37%
89.8%
iPhone 8
65.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
Частота GPU 587 МГц -
FLOPS ~1228 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10
889
iPhone 8 +4%
927
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +46%
3221
iPhone 8
2199
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10 +81%
645303
iPhone 8
355818
CPU 187992 121523
GPU 219514 110958
Memory 107107 44570
UX 131554 80000
Total score 645303 355818
3DMark Wild Life Performance
Mi 10 +20%
3871
iPhone 8
3214
Stability 99% 62%
Graphics test 23 FPS 19 FPS
Graphics score 3871 3214
PCMark 3.0 score 11673 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 12.0) iOS 11 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI MIUI 13 15.4
Размер системы из коробки 19 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:10 ч. 08:04 ч.
Просмотр видео 16:47 ч. 08:37 ч.
Игры 05:11 ч. 03:56 ч.
Режим ожидания 94 ч. 82 ч.
Общая автономность
Mi 10 +38%
31:29 ч.
iPhone 8
22:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото - 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 10
н/д
iPhone 8
93
Качество видео
Mi 10
н/д
iPhone 8
90
Итоговая оценка камеры
Mi 10
н/д
iPhone 8
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 +4%
83.5 дБ
iPhone 8
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.

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