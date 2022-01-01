Xiaomi Mi 10 против Apple iPhone 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 29 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
- Комплектуется на 2959 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 1821 мАч
- Имеет в 4 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 2 ГБ
- Тонкие рамки – на 24.4% выше полезная площадь экрана
- На 1.97" большая диагональ экрана
- Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 38% лучшая автономность (31:29 vs 22:48 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 34% выше максимальная яркость экрана (850 против 636 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Apple iPhone 8
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.5 мм уже
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- Весит на 60 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|362 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|3 мс
|22 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1373:1
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|138.4 мм
|Ширина
|74.8 мм
|67.3 мм
|Толщина
|9 мм
|7.3 мм
|Вес
|208 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Серый
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A11 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|2100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|~325 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|187992
|121523
|GPU
|219514
|110958
|Memory
|107107
|44570
|UX
|131554
|80000
|Total score
|645303
|355818
|Stability
|99%
|62%
|Graphics test
|23 FPS
|19 FPS
|Graphics score
|3871
|3214
|PCMark 3.0 score
|11673
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 12.0)
|iOS 11 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|15.4
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|4780 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|10:10 ч.
|08:04 ч.
|Просмотр видео
|16:47 ч.
|08:37 ч.
|Игры
|05:11 ч.
|03:56 ч.
|Режим ожидания
|94 ч.
|82 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|-
|Количество объективов
|4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|32 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|22
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.69 Вт/кг
|1.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.
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