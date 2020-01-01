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Xiaomi Mi 10 против Apple iPhone X

Ксиаоми Ми 10
Xiaomi Mi 10
VS
Эпл Айфон X
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Комплектуется на 2064 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 2716 мАч
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 3 ГБ
  • На 0.87" большая диагональ экрана
  • Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 53% лучшая автономность (113 vs 74 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 19% выше плотность пикселей (458 vs 386 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 34 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 10
83
iPhone X
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 10
90
iPhone X
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 10
92
iPhone X
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 10
84
iPhone X
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 10
84
iPhone X
67
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 10
83
iPhone X
67

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 и Apple iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 +24%
855 нит
iPhone X
690 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 143.6 мм
Ширина 74.8 мм 70.9 мм
Толщина 9 мм 7.7 мм
Вес 208 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +8%
89.8%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A11 Bionic
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 2 ядра по 2.39 ГГц (Monsoon), 4 ядра по 1.42 ГГц (Mistral)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2390 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 3
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10
902
iPhone X +4%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +34%
3245
iPhone X
2420
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 +77%
560587
iPhone X
317072

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 19 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 +65%
15:24 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 +76%
21:29 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 +39%
26:53 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото - 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 10
н/д
iPhone X
101
Качества видео
Mi 10
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Mi 10
н/д
iPhone X
97

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 10
н/д
iPhone X
68 дБ
Музыка
Mi 10
н/д
iPhone X
74 дБ
Звонок
Mi 10
н/д
iPhone X
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.

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