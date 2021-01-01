Главная > Сравнение смартфонов > Mi 10 vs Pixel 6 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 10 против Google Pixel 6

Ксиаоми Ми 10
VS
Гугл Пиксель 6
Xiaomi Mi 10
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • На 31% лучшая автономность (113 vs 86 часов)
  • Тонкие рамки – на 6.4% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 10
80
Pixel 6
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 10
77
Pixel 6
83
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 10
88
Pixel 6
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 10
70
Pixel 6
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 10
82
Pixel 6
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 10
76
Pixel 6
80

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.8%
ШИМ (PWM) 362 Гц 397 Гц
Время отклика 3 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10 +1%
849 нит
Pixel 6
843 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 158.6 мм
Ширина 74.8 мм 74.8 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 208 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +8%
89.8%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Google Tensor
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G78 MP20
Частота GPU 587 МГц 848 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10
883
Pixel 6 +16%
1023
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +12%
3238
Pixel 6
2894
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10
536422
Pixel 6 +25%
671658
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Stock Android
Размер системы из коробки 19 ГБ 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 +23%
15:24 ч.
Pixel 6
12:37 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 +5%
21:29 ч.
Pixel 6
20:25 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 +25%
26:53 ч.
Pixel 6
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3840 x 2160
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10
83.5 дБ
Pixel 6 +3%
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Google Pixel 6, а если программное обеспечение, автономность и камера – то Xiaomi Mi 10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Mi 10 Pro или Mi 10
2. Mi Note 10 Lite или Mi 10
3. iPhone 11 или Mi 10
4. Mi Note 10 Pro или Mi 10
5. Galaxy S20 или Mi 10
6. Galaxy S21 или Pixel 6
7. iPhone 12 Pro или Pixel 6
8. iPhone 13 или Pixel 6
9. OnePlus 9 или Pixel 6
10. Pixel 5 или Pixel 6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры