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Xiaomi Mi 10 против Huawei Mate 40 Pro

Ксиаоми Ми 10
Xiaomi Mi 10
VS
Хуавей Мейт 40 Про
Huawei Mate 40 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.76-дюймового Huawei Mate 40 Pro, который имеет процессор Kirin 9000 5G и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • На 12% лучшая автономность (113 vs 101 часов)
  • Комплектуется на 380 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 4400 мАч
Причины выбрать Huawei Mate 40 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 18% выше плотность пикселей (456 vs 386 PPI)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 и Huawei Mate 40 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.76 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1344 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 +6%
861 нит
Mate 40 Pro
815 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 162.9 мм
Ширина 74.8 мм 75.5 мм
Толщина 9 мм 9.1 мм
Вес 208 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Мистический серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10
89.8%
Mate 40 Pro +5%
94.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Хуавей Мейт 40 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Kirin 9000 5G
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 1 ядро по 3.13 ГГц (Cortex-A77), 3 ядра по 2.54 ГГц (Cortex-A77), 4 ядра по 2.05 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 3130 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G78 MP24
GPU-ядер - 24
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти No Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10
890
Mate 40 Pro +5%
937
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10
3270
Mate 40 Pro +1%
3315
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 +4%
560867
Mate 40 Pro
540400

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 11
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 4400 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:45 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (87% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 +7%
15:24 ч.
Mate 40 Pro
14:24 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 +29%
21:29 ч.
Mate 40 Pro
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 +13%
26:53 ч.
Mate 40 Pro
23:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Huawei Mate 40 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8200 x 6100
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (50 МП + 12 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 40 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 18 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 10
н/д
Mate 40 Pro
140
Качества видео
Mi 10
н/д
Mate 40 Pro
116
Итоговая оценка камеры
Mi 10
н/д
Mate 40 Pro
136

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 22 -

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Пленка на экран
- Наушники
- Гибкий защитный чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Huawei Mate 40 Pro, а если батарея – то Xiaomi Mi 10.

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