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Xiaomi Mi 10 против Nokia 8.3

Ксиаоми Ми 10
Xiaomi Mi 10
VS
Нокиа 8.3
Nokia 8.3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.81-дюймового Nokia 8.3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (855 против 500 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Тонкие рамки – на 6.9% выше полезная площадь экрана
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Nokia 8.3
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 и Nokia 8.3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.81 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 386 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 +71%
855 нит
Nokia 8.3
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 171.9 мм
Ширина 74.8 мм 78.6 мм
Толщина 9 мм 9 мм
Вес 208 граммов 220 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Темно-синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +8%
89.8%
Nokia 8.3
82.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Нокиа 8.3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 765G
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2400 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 620
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 +43%
902
Nokia 8.3
631
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +66%
3245
Nokia 8.3
1950
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 +72%
560587
Nokia 8.3
326057

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10
15:24 ч.
Nokia 8.3
н/д
Время просмотра видео
Mi 10
21:29 ч.
Nokia 8.3
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10
26:53 ч.
Nokia 8.3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Nokia 8.3
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 118°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото - 6000 x 4000
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 22 6

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.

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