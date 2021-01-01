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Xiaomi Mi 10 против Oppo Realme 8

Ксиаоми Ми 10
VS
Оппо Реалми 8
Xiaomi Mi 10
Oppo Realme 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Oppo Realme 8, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (854 против 615 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 865
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Тонкие рамки – на 6.5% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 8
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 10
80
Realme 8
75
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 10
84
Realme 8
54
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 10
91
Realme 8
78
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 10
70
Realme 8
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 10
82
Realme 8
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 10
78
Realme 8
67

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10
vs
Realme 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 83.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 90.7%
ШИМ (PWM) 362 Гц 255 Гц
Время отклика 3 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10 +39%
854 нит
Realme 8
615 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 160.6 мм
Ширина 74.8 мм 73.9 мм
Толщина 9 мм 8 мм
Вес 208 граммов 177 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Зеленый, Серый Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +8%
89.8%
Realme 8
83.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Оппо Реалми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 MediaTek Helio G95
Макс. частота 2840 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G76 3EEMC4
Частота GPU 587 МГц 900 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~195.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 +77%
901
Realme 8
508
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +104%
3293
Realme 8
1617
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10 +52%
539983
Realme 8
355221
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 19 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 26 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10
15:24 ч.
Realme 8
н/д
Время просмотра видео
Mi 10
21:29 ч.
Realme 8
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10
26:53 ч.
Realme 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Oppo Realme 8
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 120 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10 +3%
83.5 дБ
Realme 8
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.

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