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Xiaomi Mi 10 против Oppo Realme X3

Ксиаоми Ми 10
Xiaomi Mi 10
VS
Оппо Реалми X3
Oppo Realme X3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.6-дюймового Oppo Realme X3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (855 против 500 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Комплектуется на 580 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 4200 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme X3
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 и Oppo Realme X3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 399 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 84.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 +71%
855 нит
Realme X3
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 163.8 мм
Ширина 74.8 мм 75.8 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 208 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Зеленый, Серый Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +6%
89.8%
Realme X3
84.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Оппо Реалми X3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 1 ядро по 2.96 ГГц (Kryo 485 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2960 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 640
Частота GPU 587 МГц 700 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 +18%
902
Realme X3
764
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +20%
3245
Realme X3
2704
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 +23%
560587
Realme X3
456209

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 1.0
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:55 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (100% за 55 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10
15:24 ч.
Realme X3
н/д
Время просмотра видео
Mi 10
21:29 ч.
Realme X3
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10
26:53 ч.
Realme X3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Oppo Realme X3
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9000 x 7000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 2 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 51 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 20

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.

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