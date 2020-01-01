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Xiaomi Mi 10 против Samsung Galaxy S10 Plus

Ксиаоми Ми 10
Xiaomi Mi 10
VS
Самсунг Галакси S10 Плюс
Samsung Galaxy S10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Комплектуется на 680 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 4100 мАч
  • На 24% лучшая автономность (113 vs 91 часов)
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Смартфон на 1 год новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 35% выше плотность пикселей (522 vs 386 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 33 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 и Samsung Galaxy S10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 +7%
855 нит
Galaxy S10 Plus
800 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 157.6 мм
Ширина 74.8 мм 74.1 мм
Толщина 9 мм 7.8 мм
Вес 208 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +3%
89.8%
Galaxy S10 Plus
87.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Самсунг Галакси S10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M4), 2 ядра по 2.31 ГГц (Cortex-A75), 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G76 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 587 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 +28%
902
Galaxy S10 Plus
704
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +29%
3245
Galaxy S10 Plus
2525
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 +41%
560587
Galaxy S10 Plus
396942

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки 19 ГБ 46.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 +33%
15:24 ч.
Galaxy S10 Plus
11:49 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 +47%
21:29 ч.
Galaxy S10 Plus
14:53 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10 +21%
26:53 ч.
Galaxy S10 Plus
22:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Samsung Galaxy S10 Plus
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото - 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 22 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 10
н/д
Galaxy S10 Plus
75.2 дБ
Музыка
Mi 10
н/д
Galaxy S10 Plus
75 дБ
Звонок
Mi 10
н/д
Galaxy S10 Plus
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 0.516 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и батарея - выбирайте Xiaomi Mi 10, а если коммуникации, корпус и звук – то Samsung Galaxy S10 Plus.

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