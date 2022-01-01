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Xiaomi Mi 10 против Samsung Galaxy S22 Ultra

Ксиаоми Ми 10
VS
Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
Xiaomi Mi 10
Samsung Galaxy S22 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 24 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 106% выше максимальная яркость экрана (1767 против 856 нит)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 30% выше плотность пикселей (500 vs 386 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10
vs
Galaxy S22 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% -
ШИМ (PWM) 362 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 10
856 нит
Galaxy S22 Ultra +106%
1767 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 163.3 мм
Ширина 74.8 мм 77.9 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 208 граммов 228 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10
89.8%
Galaxy S22 Ultra
90.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 587 МГц 1300 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10
893
Galaxy S22 Ultra +32%
1177
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10
3269
Galaxy S22 Ultra +8%
3527
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10
650500
Galaxy S22 Ultra +50%
977979
CPU 187992 231679
GPU 219514 412278
Memory 107107 161800
UX 131554 164423
Total score 650500 977979
3DMark Wild Life Performance
Mi 10
3826
Galaxy S22 Ultra
н/д
Stability 99% -
Graphics test 22 FPS -
Graphics score 3826 -
PCMark 3.0 score 11621 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 12.0) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced One UI 4.1
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10
15:24 ч.
Galaxy S22 Ultra
н/д
Время просмотра видео
Mi 10
21:29 ч.
Galaxy S22 Ultra
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10
26:53 ч.
Galaxy S22 Ultra
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 10x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото - 7864 x 5200
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3" 1/2.82"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10
83.5 дБ
Galaxy S22 Ultra
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.

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