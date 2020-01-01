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Xiaomi Mi 10 против Sony Xperia 5

Ксиаоми Ми 10
Xiaomi Mi 10
VS
Сони Иксперия 5
Sony Xperia 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Sony Xperia 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
  • Комплектуется на 1640 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 3140 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 18% лучшая автономность (113 vs 96 часов)
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (855 против 576 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Тонкие рамки – на 8.9% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Sony Xperia 5
  • Защита корпуса по стандарту IP65
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • На 16% выше плотность пикселей (449 vs 386 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 44 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.8 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 10
83
Xperia 5
74
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 10
91
Xperia 5
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 10
92
Xperia 5
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 10
84
Xperia 5
77
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 10
84
Xperia 5
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 10
84
Xperia 5
76

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 и Sony Xperia 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20.9:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 449 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 80.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10 +48%
855 нит
Xperia 5
576 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.6 мм 158 мм
Ширина 74.8 мм 68 мм
Толщина 9 мм 8.2 мм
Вес 208 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость Нет IP65
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Черный, Синий, Серый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10 +11%
89.8%
Xperia 5
80.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Сони Иксперия 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Gold), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 640
Частота GPU 587 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 +25%
902
Xperia 5
722
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 +20%
3245
Xperia 5
2698
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10 +29%
560587
Xperia 5
433543

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 19 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 3140 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (53% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10 +34%
15:24 ч.
Xperia 5
11:40 ч.
Время просмотра видео
Mi 10 +31%
21:29 ч.
Xperia 5
16:28 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10
26:53 ч.
Xperia 5 +7%
28:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Sony Xperia 5
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 135°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Sony Xperia 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Mi 10
н/д
Xperia 5
101
Качества видео
Mi 10
н/д
Xperia 5
83
Итоговая оценка камеры
Mi 10
н/д
Xperia 5
95

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 22 19

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 10
н/д
Xperia 5
68 дБ
Музыка
Mi 10
н/д
Xperia 5
73 дБ
Звонок
Mi 10
н/д
Xperia 5
79 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 1.03 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Наушники Sony WF-1000XM3
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10 более удачной покупкой.

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