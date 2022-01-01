Xiaomi Mi 10 против Vivo X70 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.56-дюймового Vivo X70 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10
- Поддержка беспроводной зарядки на 30 Вт
- Комплектуется на 330 мАч более емким аккумулятором – 4780 против 4450 мАч
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Vivo X70 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 9% лучшая автономность (123 vs 113 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
- На 17% выше максимальная яркость экрана (991 против 849 нит)
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.56 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2376 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.8:9
|Плотность пикселей
|386 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.8%
|90.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|362 Гц
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.6 мм
|158.3 мм
|Ширина
|74.8 мм
|73.2 мм
|Толщина
|9 мм
|8 мм
|Вес
|208 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Зеленый, Серый
|Черный, Белый, Аврора
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|MediaTek Dimensity 1200 5G
|Макс. частота
|2840 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G77 MC9
|Частота GPU
|587 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|187992
|187894
|GPU
|219514
|242732
|Memory
|107107
|133644
|UX
|131554
|136170
|Total score
|645675
|698061
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|22 FPS
|24 FPS
|Graphics score
|3826
|4140
|PCMark 3.0 score
|11621
|10751
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 9 (#101 и #67)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 12.0)
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12.5 Enhanced
|Funtouch OS 12
|Размер системы из коробки
|19 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4780 мАч
|4450 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (30 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Да (64% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:00 ч.
Тесты автономности
Рейтинг автономной работы (#64 и #32)
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|-
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|116°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Vivo X70 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.2
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|22
|19
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.69 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная на экран пленка
- Защитный чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Vivo X70 Pro, а если программное обеспечение и звук – то Xiaomi Mi 10.
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