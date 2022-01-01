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Xiaomi Mi 10 против 12 Pro

Ксиаоми Ми 10
VS
Ксиаоми 12 Pro
Xiaomi Mi 10
Xiaomi 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2020 года Xiaomi Mi 10 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.73-дюймового Xiaomi 12 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 35% выше плотность пикселей (521 vs 386 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (972 против 849 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 10
79
12 Pro
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 10
77
12 Pro
99
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 10
88
12 Pro
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 10
69
12 Pro
78
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 10
82
12 Pro
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 10
76
12 Pro
88

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10
vs
12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 386 точек на дюйм 521 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.8% 99.8%
ШИМ (PWM) 362 Гц 367 Гц
Время отклика 3 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10
849 нит
12 Pro +14%
972 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 163.6 мм
Ширина 74.8 мм 74.6 мм
Толщина 9 мм 8.66 мм
Вес 208 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Зеленый, Серый Черный, Зеленый, Розовый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10
89.8%
12 Pro
89.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10 и Ксиаоми 12 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2840 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Adreno 730
Частота GPU 587 МГц 818 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10
881
12 Pro +41%
1242
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10
3243
12 Pro +20%
3887
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10
645675
12 Pro +56%
1008340
CPU 187992 -
GPU 219514 -
Memory 107107 -
UX 131554 -
Total score 645675 1008340
3DMark Wild Life Performance
Mi 10
3826
12 Pro
н/д
Stability 99% -
Graphics test 22 FPS -
Graphics score 3826 -
PCMark 3.0 score 11621 -
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 12.0) Android 12
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced MIUI 13
Размер системы из коробки 19 ГБ 26.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4780 мАч 4600 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (30 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 0:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10
15:24 ч.
12 Pro
н/д
Время просмотра видео
Mi 10
21:29 ч.
12 Pro
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10
26:53 ч.
12 Pro
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10 vs Xiaomi 12 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 8700 x 5800
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 115°
Количество объективов 4 (108 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Нет -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10
83.5 дБ
12 Pro +1%
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 Pro более удачной покупкой.

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