Xiaomi Mi 10 Youth против Huawei P40 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2020 года Xiaomi Mi 10 Youth с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10 Youth
- Камера имеет оптический зум 5x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei P40 Lite
- На 19% выше максимальная яркость экрана (520 против 437 нит)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
67
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
59
62
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
85
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
82
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
71
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10 Youth и Huawei P40 Lite
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.57 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2310 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.2:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|83.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|159.2 мм
|Ширина
|74.8 мм
|76.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.7 мм
|Вес
|192 грамма
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Черный, Белый, Синий, Оранжевый
|Полночный черный, Ярко зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 765G
|HiSilicon Kirin 810
|Архитектура
|1 ядро по 2.4 ГГц (Kryo 475), 1 ядро по 2.2 ГГц (Kryo 475), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 475)
|2 ядра по 2.27 ГГц (Cortex A76), 6 ядра по 1.88 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2270 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 620
|Mali-G52 MP6
|GPU-ядер
|-
|6
|Частота GPU
|-
|820 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10 Youth +7%
625
585
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10 Youth +4%
1927
1856
AnTuTu Benchmark 8
320459
P40 Lite +2%
325961
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark (#121 и #115)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|EMUI 10
|Размер системы из коробки
|-
|14.6 ГБ
Батарея
|Объем
|4160 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|22.5 Вт
|40 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|1:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4+ (50% за 20 минут)
|Да (70% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:04 ч.
Время просмотра видео
15:58 ч.
Время разговора (3G)
33:21 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 8 MP + 2 MP)
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 122 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat
|20
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Март 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Xiaomi Mi 10 Youth, а если производительность – то Huawei P40 Lite.
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