Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 апреля 2020 года Xiaomi Mi 10 Youth с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 765G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.