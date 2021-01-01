Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2021 года Xiaomi Mi 10i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.