Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2021 года Xiaomi Mi 10i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.95-дюймового Infinix Note 10 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G95 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.