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Xiaomi Mi 10i против Oppo Realme GT Neo

Ксиаоми Ми 10i
VS
Оппо Реалми GT Нео
Xiaomi Mi 10i
Oppo Realme GT Neo

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 января 2021 года Xiaomi Mi 10i с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.43-дюймового Oppo Realme GT Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10i
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 320 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4500 мАч
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme GT Neo
  • На 167% выше максимальная яркость экрана (1184 против 444 нит)
  • Показывает на 93% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10i
vs
Realme GT Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
Mi 10i
444 нит
Realme GT Neo +167%
1184 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 158.5 мм
Ширина 76.8 мм 73.3 мм
Толщина 9 мм 8.4 мм
Вес 214.5 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Белый, Аврора
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10i
84.6%
Realme GT Neo +2%
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10i и Оппо Реалми GT Нео в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G MediaTek Dimensity 1200
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 8 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G77 MC9
Частота GPU 825 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10i
604
Realme GT Neo +59%
958
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10i
1780
Realme GT Neo +85%
3295
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10i
326147
Realme GT Neo +93%
628474
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 2.0

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 25 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10i vs Oppo Realme GT Neo
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9024 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", ISOCELL HM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Realme GT Neo от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 10i
н/д
Realme GT Neo
116
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Mi 10i
н/д
Realme GT Neo
105

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 19
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Март 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Апрель 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.88 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Realme GT Neo более удачной покупкой.

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