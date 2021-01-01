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Xiaomi Mi 10T Lite против Huawei Honor 50 Lite

Ксиаоми Ми 10Т Лайт
VS
Хуавей Хонор 50 Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite
Huawei Honor 50 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.67-дюймового Huawei Honor 50 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (592 против 430 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 520 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4300 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 50 Lite
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Весит на 24.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Lite
vs
Honor 50 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 89.5%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 42.2 мс -
Контрастность 1377:1 -
Максимальная яркость
Mi 10T Lite +38%
592 нит
Honor 50 Lite
430 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 161.8 мм
Ширина 76.8 мм 74.7 мм
Толщина 9 мм 8.5 мм
Вес 214.5 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик -
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый Насыщенный Синий, Космический Серебристый, Полночный Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Lite
84.6%
Honor 50 Lite +6%
89.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Лайт и Хуавей Хонор 50 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 825 МГц 600 МГц
FLOPS - ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Lite +119%
660
Honor 50 Lite
301
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Lite +63%
2001
Honor 50 Lite
1227
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10T Lite +86%
386834
Honor 50 Lite
208522
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 Enhanced Edition Magic UI 4.2
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да, SuperCharge (40% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Lite
19:46 ч.
Honor 50 Lite
н/д
Время просмотра видео
Mi 10T Lite
12:57 ч.
Honor 50 Lite
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10T Lite
34:33 ч.
Honor 50 Lite
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Lite vs Huawei Honor 50 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9216 x 6912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 4000 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T Lite
91.3 дБ
Honor 50 Lite
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Ноябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Lite более удачной покупкой.

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