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Xiaomi Mi 10T Lite против Huawei Nova 5T

Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite
VS
Хуавей Нова 5Т
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1070 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 3750 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (500 против 454 нит)
  • Весит на 40.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10T Lite и Huawei Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 84.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10T Lite
454 нит
Nova 5T +10%
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.3 мм 154.3 мм
Ширина 76.8 мм 74 мм
Толщина 9 мм 7.8 мм
Вес 214.5 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Lite
84.6%
Nova 5T
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Лайт и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G HiSilicon Kirin 980
Архитектура 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 570 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 570 Silver) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU - 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Lite
658
Nova 5T +5%
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Lite
1977
Nova 5T +28%
2525
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Lite
333889
Nova 5T +11%
370238

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Lite vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 117°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 16 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.73 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 4000 6912 x 4624
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 24 18

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Август 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и звук - выбирайте Xiaomi Mi 10T Lite, а если производительность – то Huawei Nova 5T.

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