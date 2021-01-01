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Xiaomi Mi 10T Lite против Huawei Nova 8i

Ксиаоми Ми 10Т Лайт
VS
Хуавей Нова 8i
Xiaomi Mi 10T Lite
Huawei Nova 8i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.67-дюймового Huawei Nova 8i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 520 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4300 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 18% выше максимальная яркость экрана (600 против 508 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 8i
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Весит на 24.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Lite
vs
Nova 8i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 89.4%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 42.2 мс -
Контрастность 1377:1 -
Максимальная яркость
Mi 10T Lite +18%
600 нит
Nova 8i
508 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 161.9 мм
Ширина 76.8 мм 74.7 мм
Толщина 9 мм 8.6 мм
Вес 214.5 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый Лунное серебро, Звездное небо
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Lite
84.6%
Nova 8i +6%
89.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Лайт и Хуавей Нова 8i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 825 МГц 600 МГц
FLOPS - ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Lite +102%
670
Nova 8i
331
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Lite +51%
2036
Nova 8i
1345
AnTuTu Benchmark 9
Mi 10T Lite +213%
390214
Nova 8i
124728
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Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 11) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 11
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (60% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 0:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Lite
19:46 ч.
Nova 8i
н/д
Время просмотра видео
Mi 10T Lite
12:57 ч.
Nova 8i
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10T Lite
34:33 ч.
Nova 8i
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Lite vs Huawei Nova 8i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 4000 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T Lite
91.3 дБ
Nova 8i
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 66 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Lite более удачной покупкой.

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