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Xiaomi Mi 10T Lite против Motorola Moto G 5G

Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite
VS
Моторола Мото G 5G
Motorola Moto G 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.7-дюймового Motorola Moto G 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (601 против 491 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G 5G
  • На 13% лучшая автономность (131 vs 116 часов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Lite
vs
Moto G 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 85.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 42.2 мс -
Контрастность 1377:1 -
Максимальная яркость
Mi 10T Lite +22%
601 нит
Moto G 5G
491 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 166.1 мм
Ширина 76.8 мм 76.1 мм
Толщина 9 мм 9.9 мм
Вес 214.5 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Lite
84.6%
Moto G 5G +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Лайт и Моторола Мото G 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Lite +4%
324949
Moto G 5G
313011

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (36% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 2:11 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Lite +12%
19:46 ч.
Moto G 5G
17:37 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T Lite
12:57 ч.
Moto G 5G +54%
19:35 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T Lite
34:33 ч.
Moto G 5G +26%
43:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Lite vs Motorola Moto G 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 112 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 4000 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T Lite
91.7 дБ
Moto G 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Декабрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Xiaomi Mi 10T Lite, а если автономность – то Motorola Moto G 5G.

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