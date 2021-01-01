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Xiaomi Mi 10T Lite против Nokia 7.2

Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite
VS
Нокиа 7.2
Nokia 7.2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.3-дюймового Nokia 7.2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 660 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 68% лучшая автономность (116 vs 69 часов)
  • Показывает на 85% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1320 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 3500 мАч
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750G
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia 7.2
  • Весит на 34.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Lite
vs
Nokia 7.2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 82.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 42.2 мс -
Контрастность 1377:1 -
Максимальная яркость
Mi 10T Lite
586 нит
Nokia 7.2
584 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 159.8 мм
Ширина 76.8 мм 75.1 мм
Толщина 9 мм 8.2 мм
Вес 214.5 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый Графитовый, Серебряный, Бирюзовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Lite +3%
84.6%
Nokia 7.2
82.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Лайт и Нокиа 7.2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Qualcomm Snapdragon 660
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 512
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
FLOPS - ~217 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Lite +98%
653
Nokia 7.2
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Lite +39%
2009
Nokia 7.2
1448
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Lite +85%
312529
Nokia 7.2
168924

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Android One
Размер системы из коробки 19.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 0:58 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Lite +82%
19:46 ч.
Nokia 7.2
10:72 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T Lite +34%
12:57 ч.
Nokia 7.2
9:41 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T Lite +20%
34:33 ч.
Nokia 7.2
28:64 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Lite vs Nokia 7.2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Nokia 7.2 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 4000 5184 x 3880
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1.6 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 6
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T Lite +6%
90.5 дБ
Nokia 7.2
85.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.989 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.444 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Lite более удачной покупкой.

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