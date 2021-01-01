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Xiaomi Mi 10T Lite против Oppo Reno 3

Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite
VS
Оппо Рено 3
Oppo Reno 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.4-дюймового Oppo Reno 3, который имеет процессор MediaTek Helio P90 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 795 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4025 мАч
  • Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 750G
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 3
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 44.5 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Lite
vs
Reno 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 83%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 100%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 136 Гц
Время отклика 42.2 мс 7.5 мс
Контрастность 1377:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10T Lite
586 нит
Reno 3 +2%
597 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 160.2 мм
Ширина 76.8 мм 73.3 мм
Толщина 9 мм 7.9 мм
Вес 214.5 граммов 170 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый Черный, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Lite +2%
84.6%
Reno 3
83%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Лайт и Оппо Рено 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G MediaTek Helio P90
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex A75
Размер транзистора 8 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 PowerVR GM9446
Частота GPU 950 МГц 970 МГц
FLOPS - ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Lite +61%
653
Reno 3
405
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Lite +34%
2009
Reno 3
1500
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Lite +50%
312529
Reno 3
207848

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7
Размер системы из коробки 19.4 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 4025 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да, VOOC Flash Charge 4.0 (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Lite
19:46 ч.
Reno 3
н/д
Время просмотра видео
Mi 10T Lite
12:57 ч.
Reno 3
н/д
Время разговора (3G)
Mi 10T Lite
34:33 ч.
Reno 3
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Lite vs Oppo Reno 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 4000 7680 x 5760
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 24
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T Lite +11%
90.5 дБ
Reno 3
81.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для тела - 0.716 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Xiaomi Mi 10T Lite, а если камера и коммуникации – то Oppo Reno 3.

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