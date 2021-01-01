Главная > Сравнение смартфонов > Mi 10T Lite vs Galaxy A21s – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 10T Lite против Samsung Galaxy A21s

Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 10T Lite
VS
Самсунг Галакси А21с
Samsung Galaxy A21s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Lite с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 750G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (586 против 488 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 22.5 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Lite
vs
Galaxy A21s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 82.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 88.4%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 500 Гц
Время отклика 42.2 мс 30.4 мс
Контрастность 1377:1 1500:1
Максимальная яркость
Mi 10T Lite +20%
586 нит
Galaxy A21s
488 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.4 мм 163.6 мм
Ширина 76.8 мм 75.3 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 214.5 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Серый, Розовый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Lite +2%
84.6%
Galaxy A21s
82.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Лайт и Самсунг Галакси А21с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 750G Samsung Exynos 850
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G52 MP6
Частота GPU 950 МГц 820 МГц
FLOPS - ~26 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Lite +244%
653
Galaxy A21s
190
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Lite +82%
2009
Galaxy A21s
1102
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Lite +188%
312529
Galaxy A21s
108428

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2,0
Размер системы из коробки 19.4 ГБ 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (68% за 30 минут) Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Lite +8%
19:46 ч.
Galaxy A21s
18:02 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T Lite
12:57 ч.
Galaxy A21s +38%
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T Lite
34:33 ч.
Galaxy A21s +15%
39:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Lite vs Samsung Galaxy A21s
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 4000 4128 x 3096
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 25 мм -
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T Lite +15%
90.5 дБ
Galaxy A21s
78.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2020 года Май 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.38 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Lite более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 8 Pro и Mi 10T Lite
2. Mi 10 Lite и Mi 10T Lite
3. Redmi Note 9 Pro и Mi 10T Lite
4. Realme 6 Pro и Mi 10T Lite
5. Mi 10T и Mi 10T Lite
6. Galaxy A50 и Galaxy A21s
7. Galaxy A31 и Galaxy A21s
8. Redmi Note 8 и Galaxy A21s
9. Redmi Note 9 и Galaxy A21s
10. Galaxy A20s и Galaxy A21s

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях