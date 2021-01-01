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Xiaomi Mi 10T Pro против Asus ROG Phone 5

Ксиаоми Ми 10Т Про
VS
Асус Рог Фон 5
Xiaomi Mi 10T Pro
Asus ROG Phone 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 21 грамм меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 5
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (806 против 619 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Pro
vs
ROG Phone 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 82%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.9% 99.7%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 568 Гц
Время отклика 42.2 мс 2.4 мс
Контрастность 1252:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10T Pro
619 нит
ROG Phone 5 +30%
806 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 173 мм
Ширина 76.4 мм 77.3 мм
Толщина 9.3 мм 9.9 мм
Вес 218 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Pro +4%
85.2%
ROG Phone 5
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Про и Асус Рог Фон 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 587 МГц 840 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Pro
902
ROG Phone 5 +25%
1127
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Pro
3339
ROG Phone 5 +11%
3695
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Pro
579162
ROG Phone 5 +22%
708494

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 ROG UI
Размер системы из коробки 19.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да, Quick Charge 5 (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Pro +6%
18:40 ч.
ROG Phone 5
17:33 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T Pro
17:05 ч.
ROG Phone 5 +31%
22:36 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T Pro
31:55 ч.
ROG Phone 5
31:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Pro vs Asus ROG Phone 5
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 125°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6000 x 4000
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 27 мм 35 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T Pro
90.8 дБ
ROG Phone 5 +2%
92.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук - выбирайте Asus ROG Phone 5, а если камера и корпус – то Xiaomi Mi 10T Pro.

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