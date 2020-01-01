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Xiaomi Mi 10T Pro против Google Pixel 5

Ксиаоми Ми 10Т Про
Xiaomi Mi 10T Pro
VS
Гугл Пиксель 5
Google Pixel 5

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 27% лучшая автономность (118 vs 93 часов)
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4080 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (706 против 636 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 67 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Pro
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 85.9%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Максимальная яркость
Mi 10T Pro
636 нит
Pixel 5 +11%
706 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 144.7 мм
Ширина 76.4 мм 70.4 мм
Толщина 9.3 мм 8 мм
Вес 218 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Pro
85.2%
Pixel 5 +1%
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Про и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 620
Частота GPU 587 МГц 750 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No No

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Pro +53%
934
Pixel 5
612
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Pro +82%
3372
Pixel 5
1854
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Pro +82%
601338
Pixel 5
330672

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Pro +48%
18:40 ч.
Pixel 5
12:41 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T Pro +11%
17:05 ч.
Pixel 5
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T Pro +24%
31:55 ч.
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Pro vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 107°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 10T Pro
н/д
Pixel 5
129
Качество видео
Mi 10T Pro
н/д
Pixel 5
107
Итоговая оценка камеры
Mi 10T Pro
н/д
Pixel 5
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 15

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Pro более удачной покупкой.

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