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Xiaomi Mi 10T Pro против Samsung Galaxy A52

Ксиаоми Ми 10Т Про
VS
Самсунг Галакси А52
Xiaomi Mi 10T Pro
Samsung Galaxy A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 12% лучшая автономность (118 vs 105 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (803 против 633 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 29 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T Pro
vs
Galaxy A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 84.9%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.9% 99.3%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 183 Гц
Время отклика 42.2 мс 4.4 мс
Контрастность 1252:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10T Pro
633 нит
Galaxy A52 +27%
803 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 159.9 мм
Ширина 76.4 мм 75.1 мм
Толщина 9.3 мм 8.4 мм
Вес 218 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Синий, Лаванда
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Pro
85.2%
Galaxy A52
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Про и Самсунг Галакси А52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2840 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 618
Частота GPU 587 МГц 750 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Pro +74%
927
Galaxy A52
533
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Pro +111%
3356
Galaxy A52
1592
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Pro +105%
590273
Galaxy A52
288089

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 3.1
Размер системы из коробки 19.5 ГБ 25.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:30 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Pro +28%
18:40 ч.
Galaxy A52
14:37 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T Pro +22%
17:05 ч.
Galaxy A52
14:02 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T Pro
31:55 ч.
Galaxy A52 +15%
36:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Pro vs Samsung Galaxy A52
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 22 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T Pro +2%
90.8 дБ
Galaxy A52
88.8 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.57 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T Pro более удачной покупкой.

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