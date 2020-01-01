Главная > Сравнение смартфонов > Mi 10T Pro vs Galaxy S10 – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 10T Pro против Samsung Galaxy S10

Ксиаоми Ми 10Т Про
Xiaomi Mi 10T Pro
VS
Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • На 49% лучшая автономность (118 vs 79 часов)
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 39% выше плотность пикселей (551 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (821 против 636 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Mi 10T Pro и Samsung Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 88.08%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Mi 10T Pro
636 нит
Galaxy S10 +29%
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 165.1 мм 149.9 мм
Ширина 76.4 мм 70.4 мм
Толщина 9.3 мм 7.8 мм
Вес 218 граммов 157 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T Pro
85.2%
Galaxy S10 +3%
88.08%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т Про и Самсунг Галакси S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G76 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 587 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти No MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T Pro +30%
922
Galaxy S10
707
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T Pro +62%
3341
Galaxy S10
2059
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T Pro +52%
601494
Galaxy S10
396868

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 9.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 0:58 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T Pro +82%
18:40 ч.
Galaxy S10
10:10 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T Pro +36%
17:05 ч.
Galaxy S10
12:56 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T Pro +49%
31:55 ч.
Galaxy S10
21:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T Pro vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 13 MP + 5 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Mi 10T Pro
н/д
Galaxy S10
82.2 дБ
Музыка
Mi 10T Pro
н/д
Galaxy S10
75.8 дБ
Звонок
Mi 10T Pro
н/д
Galaxy S10
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и батарея - выбирайте Xiaomi Mi 10T Pro, а если корпус и звук – то Samsung Galaxy S10.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях