Xiaomi Mi 10T Pro против Samsung Galaxy S22 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 16 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Pro
- На 23% лучшая автономность (40:30 vs 32:55 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 10x
- На 100% выше максимальная яркость экрана (1260 против 630 нит)
- Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 27% выше плотность пикселей (500 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Dynamic AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
77
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|500 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus Plus
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|90.2%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.9%
|98.2%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|120 Гц
|Время отклика
|42.2 мс
|1 мс
|Контрастность
|1252:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|163.3 мм
|Ширина
|76.4 мм
|77.9 мм
|Толщина
|9.3 мм
|8.9 мм
|Вес
|218 граммов
|228 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Samsung Exynos 2200
|Макс. частота
|2840 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 650
|Samsung Xclipse 920
|Частота GPU
|587 МГц
|1300 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
916
Galaxy S22 Ultra +28%
1174
Geekbench 5 (многоядерный)
3331
Galaxy S22 Ultra +9%
3630
|CPU
|182985
|223163
|GPU
|216878
|391575
|Memory
|108016
|175188
|UX
|140676
|154579
|Total score
|647691
|943633
|Stability
|99%
|63%
|Graphics test
|22 FPS
|41 FPS
|Graphics score
|3785
|6908
|PCMark 3.0 score
|10669
|12848
Рейтинг производительности AnTuTu 9 (#127 и #13)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI 4.1
|Размер системы из коробки
|19.5 ГБ
|26.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (61% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|0:59 ч.
|Веб-серфинг
|15:12 ч.
|11:10 ч.
|Просмотр видео
|15:44 ч.
|14:43 ч.
|Игры
|06:17 ч.
|05:41 ч.
|Режим ожидания
|136 ч.
|109 ч.
Рейтинг автономной работы смартфонов (#14 и #111)
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|12000 x 9000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 10x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 13 МП + 5 МП)
|4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 10T Pro от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|40 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|7864 x 5200
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.82"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
121
Galaxy S22 Ultra +11%
134
Качество видео
110
Galaxy S22 Ultra +4%
114
Итоговая оценка камеры
118
Galaxy S22 Ultra +11%
131
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|22
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.57 Вт/кг
|1.05 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1 Вт/кг
|1.58 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra более удачной покупкой.
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