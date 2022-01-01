Xiaomi Mi 10T против Apple iPhone 13 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 648 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4352 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 70% выше максимальная яркость экрана (1046 против 617 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Стабилизация изображения
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Показывает на 22% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год новее
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
74
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
68
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
75
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1284 x 2778 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|85.2%
|87.4%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|2381 Гц
|238 Гц
|Время отклика
|39.8 мс
|8.5 мс
|Контрастность
|1279:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|165.1 мм
|160.8 мм
|Ширина
|76.4 мм
|78.1 мм
|Толщина
|9.3 мм
|7.65 мм
|Вес
|216 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|Частота GPU
|587 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
913
iPhone 13 Pro Max +91%
1740
Geekbench 5 (многоядерный)
3325
iPhone 13 Pro Max +41%
4691
|CPU
|181605
|213823
|GPU
|217457
|317561
|Memory
|109220
|126792
|UX
|141147
|136444
|Total score
|648565
|792227
|Stability
|99%
|81%
|Graphics test
|22 FPS
|57 FPS
|Graphics score
|3809
|9552
|PCMark 3.0 score
|10562
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
|iOS 15 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|15.4
|Размер системы из коробки
|19.8 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4352 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:00 ч.
|1:46 ч.
|Веб-серфинг
|-
|14:55 ч.
|Просмотр видео
|-
|20:14 ч.
|Игры
|-
|07:42 ч.
|Режим ожидания
|-
|140 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 МП + 5 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- Размер пикселя: 1 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi Mi 10T от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
97
iPhone 13 Pro Max +48%
144
Качество видео
95
iPhone 13 Pro Max +25%
119
Итоговая оценка камеры
98
iPhone 13 Pro Max +40%
137
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|22
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.51 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 Pro Max более удачной покупкой.
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