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Xiaomi Mi 10T против Google Pixel 5

Ксиаоми Ми 10Т
Xiaomi Mi 10T
VS
Гугл Пиксель 5
Google Pixel 5

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6-дюймового Google Pixel 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T
  • Показывает на 81% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.67" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 920 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4080 мАч
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 12 Вт
  • Стабилизация изображения
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (697 против 618 нит)
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Mi 10T
81
Pixel 5
84
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Mi 10T
94
Pixel 5
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Mi 10T
92
Pixel 5
91
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Mi 10T
71
Pixel 5
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Mi 10T
88
Pixel 5
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Mi 10T
83
Pixel 5
75

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T
vs
Pixel 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип LTPS LCD OLED
Размер 6.67 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 85.9%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 97.4%
ШИМ (PWM) 2381 Гц 367 Гц
Время отклика 39.8 мс 5 мс
Контрастность 1279:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10T
618 нит
Pixel 5 +13%
697 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 144.7 мм
Ширина 76.4 мм 70.4 мм
Толщина 9.3 мм 8 мм
Вес 216 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый Черный, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T
85.2%
Pixel 5 +1%
85.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т и Гугл Пиксель 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 765G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 1 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
- 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 620
Частота GPU 587 МГц 750 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~582 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T +52%
909
Pixel 5
598
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T +85%
3324
Pixel 5
1794
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T +81%
577326
Pixel 5
319488

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 19.8 ГБ 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4080 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T
н/д
Pixel 5
12:41 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T
н/д
Pixel 5
15:33 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T
н/д
Pixel 5
25:54 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T vs Google Pixel 5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 107°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) 2 (12.2 МП + 16 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10T от DxOMark Примеры фото Google Pixel 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/4.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 10T
97
Pixel 5 +33%
129
Качество видео
Mi 10T
95
Pixel 5 +13%
107
Итоговая оценка камеры
Mi 10T
98
Pixel 5 +22%
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 15
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T
90.5 дБ
Pixel 5 +1%
91 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T более удачной покупкой.

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