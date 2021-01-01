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Xiaomi Mi 10T против Samsung Galaxy A50

Ксиаоми Ми 10Т
VS
Самсунг Галакси А50
Xiaomi Mi 10T
Samsung Galaxy A50

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 сентября 2020 года Xiaomi Mi 10T с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A50, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9610 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T
  • Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (623 против 561 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A50
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 50 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 10T
vs
Galaxy A50

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85.2% 85.2%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% 141.5%
ШИМ (PWM) 2381 Гц 119 Гц
Время отклика 39.8 мс 7 мс
Контрастность 1279:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 10T +11%
623 нит
Galaxy A50
561 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 165.1 мм 158.5 мм
Ширина 76.4 мм 74.7 мм
Толщина 9.3 мм 7.7 мм
Вес 216 граммов 166 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 10T
85.2%
Galaxy A50
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 10Т и Самсунг Галакси А50 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 7 Octa 9610
Макс. частота 2840 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A73
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G72 MP3
Частота GPU 587 МГц 850 МГц
FLOPS ~1228 Гфлопс ~259 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 10T +169%
921
Galaxy A50
342
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 10T +173%
3362
Galaxy A50
1231
AnTuTu Benchmark 7
Mi 10T
н/д
Galaxy A50
150136
AnTuTu Benchmark 8
Mi 10T +253%
585887
Galaxy A50
165927

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 3.1
Размер системы из коробки 19.8 ГБ 22 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 10T
н/д
Galaxy A50
12:16 ч.
Время просмотра видео
Mi 10T
н/д
Galaxy A50
15:49 ч.
Время разговора (3G)
Mi 10T
н/д
Galaxy A50
24:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 10T vs Samsung Galaxy A50
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 25 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6920 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (25 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.78", Sony IMX576 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 10T от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy A50 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 6024 x 4024
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 10T +14%
97
Galaxy A50
85
Качество видео
Mi 10T +20%
95
Galaxy A50
79
Итоговая оценка камеры
Mi 10T +18%
98
Galaxy A50
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 22 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 10T +7%
91.3 дБ
Galaxy A50
85 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.51 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник Type-C на 3.5 мм
- Антибактериальная защитная пленка
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 10T более удачной покупкой.

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