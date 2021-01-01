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Xiaomi Mi 11 Lite 5G против Apple iPhone SE (2020)

Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite 5G с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 780G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Комплектуется на 2429 мАч более емким аккумулятором – 4250 против 1821 мАч
  • На 1.85" большая диагональ экрана
  • На 80% лучшая автономность (106 vs 59 часов)
  • Тонкие рамки – на 19.9% выше полезная площадь экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Современный порт USB Type-C
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (853 против 678 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Lite 5G
vs
iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 20:9 16:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 65.4%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 99.9%
ШИМ (PWM) 367 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.6 мс 29 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2457:1
Максимальная яркость
Mi 11 Lite 5G +26%
853 нит
iPhone SE (2020)
678 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 138.4 мм
Ширина 75.7 мм 67.3 мм
Толщина 6.8 мм 7.3 мм
Вес 159 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Lite 5G +30%
85.3%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 780G Apple A13 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 490 МГц -
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 Lite 5G
535492
iPhone SE (2020) +16%
622262
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI MIUI 12 -
Размер системы из коробки 11 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (58% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 2:32 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Lite 5G
11:51 ч.
iPhone SE (2020) +16%
13:39 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Lite 5G +94%
16:58 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Lite 5G +121%
22:26 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Lite 5G vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Lite 5G от DxOMark Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3888 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 32 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Lite 5G +3%
89.2 дБ
iPhone SE (2020)
86.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Mi 11 Lite 5G, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Apple iPhone SE (2020).

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