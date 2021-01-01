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Xiaomi Mi 11 Lite 5G против Huawei P40 Lite

Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G
VS
Хуавей П40 Лайт
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Huawei P40 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite 5G с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 7380G, против 6.4-дюймового Huawei P40 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 810 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • AMOLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei P40 Lite
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Lite 5G
vs
P40 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED LTPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2310 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.2:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 83.5%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 38.4 мс
Контрастность - 976:1
Максимальная яркость
Mi 11 Lite 5G
503 нит
P40 Lite +3%
519 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 159.2 мм
Ширина 75.7 мм 76.3 мм
Толщина 6.8 мм 8.7 мм
Вес 159 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Полночный черный, Ярко зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Lite 5G +2%
85.3%
P40 Lite
83.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G и Хуавей П40 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7380G HiSilicon Kirin 810
Макс. частота 2400 МГц 2270 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 642 Mali-G52 MP6
Частота GPU - 820 МГц
FLOPS - ~551 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Lite 5G +52%
885
P40 Lite
584
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Lite 5G +22%
2260
P40 Lite
1845
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Lite 5G +63%
538158
P40 Lite
329993

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки - 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Lite 5G
н/д
P40 Lite
18:04 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Lite 5G
н/д
P40 Lite
15:58 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Lite 5G
н/д
P40 Lite
33:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Lite 5G vs Huawei P40 Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3888 4920 x 3264
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 24 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Март 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Lite 5G более удачной покупкой.

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