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Xiaomi Mi 11 Lite 5G против Oppo Realme X2

Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G
VS
Оппо Реалми X2
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Oppo Realme X2

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite 5G с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 780G, против 6.4-дюймового Oppo Realme X2, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730G и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 95% выше максимальная яркость экрана (853 против 438 нит)
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme X2
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Lite 5G
vs
Realme X2

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 84.3%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 11 Lite 5G +95%
853 нит
Realme X2
438 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 158.7 мм
Ширина 75.7 мм 75.2 мм
Толщина 6.8 мм 8.6 мм
Вес 159 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Lite 5G +1%
85.3%
Realme X2
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G и Оппо Реалми X2 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 780G Qualcomm Snapdragon 730G
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 642 Adreno 618
Частота GPU 490 МГц 575 МГц
FLOPS - ~422 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1766 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Lite 5G +60%
885
Realme X2
552
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Lite 5G +26%
2239
Realme X2
1773
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 Lite 5G +56%
535492
Realme X2
343791
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки 11 ГБ 11 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (58% за 30 минут) Да, VOOC Flash Charge 4.0 (67% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 1:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Lite 5G
11:51 ч.
Realme X2 +22%
14:08 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Lite 5G
16:58 ч.
Realme X2 +28%
21:23 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Lite 5G
22:26 ч.
Realme X2 +35%
30:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Lite 5G vs Oppo Realme X2
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Lite 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3888 6784 x 4711
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 13
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Lite 5G +10%
89.2 дБ
Realme X2
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Lite 5G более удачной покупкой.

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