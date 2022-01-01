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Xiaomi Mi 11 Lite 5G против Oppo Reno 6

Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G
VS
Оппо Рено 6
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Oppo Reno 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite 5G с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 780G, против 6.4-дюймового Oppo Reno 6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стерео динамики
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (838 против 746 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 6
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Lite 5G
vs
Reno 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 84.8%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% -
ШИМ (PWM) 367 Гц -
Время отклика 3.6 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Mi 11 Lite 5G +12%
838 нит
Reno 6
746 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 159.1 мм
Ширина 75.7 мм 73.3 мм
Толщина 6.8 мм 7.8 мм
Вес 159 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Черный, Лазурный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Lite 5G +1%
85.3%
Reno 6
84.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G и Оппо Рено 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 780G Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 642 Adreno 618
Частота GPU 490 МГц 750 МГц
FLOPS - ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Lite 5G +54%
873
Reno 6
566
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Lite 5G +29%
2222
Reno 6
1719
AnTuTu Benchmark 9
Mi 11 Lite 5G +55%
527971
Reno 6
340928
CPU 161152 107789
GPU 162000 87323
Memory 88725 59470
UX 119299 88008
Total score 527971 340928
3DMark Wild Life Performance
Mi 11 Lite 5G +198%
3123
Reno 6
1049
Stability 81% -
Graphics test 18 FPS 6 FPS
Graphics score 3123 1049
PCMark 3.0 score 10526 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 11
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки 11 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 50 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ (58% за 30 минут) Да, VOOC 4.0 (50% за 23 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч. 0:49 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Lite 5G
11:51 ч.
Reno 6
н/д
Время просмотра видео
Mi 11 Lite 5G
16:58 ч.
Reno 6
н/д
Время разговора (3G)
Mi 11 Lite 5G
22:26 ч.
Reno 6
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Lite 5G vs Oppo Reno 6
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Lite 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 5184 x 3888 7680 x 5760
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Lite 5G
118
Reno 6
н/д
Качество видео
Mi 11 Lite 5G
101
Reno 6
н/д
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Lite 5G
111
Reno 6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Lite 5G
89.2 дБ
Reno 6
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Lite 5G более удачной покупкой.

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