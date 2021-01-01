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Xiaomi Mi 11 Lite 5G против 10T Lite

Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G
VS
Ксиаоми Ми 10Т Лайт
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi Mi 10T Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite 5G с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 7380G, против 6.67-дюймового Xiaomi Mi 10T Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7380G
  • Весит на 55.5 граммов меньше
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 885 и 662 баллов
Причины выбрать Xiaomi Mi 10T Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 570 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4250 мАч
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (605 против 503 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Lite 5G
vs
Mi 10T Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 84.6%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.5%
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 42.2 мс
Контрастность - 1377:1
Максимальная яркость
Mi 11 Lite 5G
503 нит
Mi 10T Lite +20%
605 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 165.4 мм
Ширина 75.7 мм 76.8 мм
Толщина 6.8 мм 9 мм
Вес 159 граммов 214.5 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Синий, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Lite 5G +1%
85.3%
Mi 10T Lite
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт 5G и Ксиаоми Ми 10Т Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7380G Qualcomm Snapdragon 750G
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 642 Adreno 619
Частота GPU - 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Lite 5G +34%
885
Mi 10T Lite
662
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Lite 5G +12%
2260
Mi 10T Lite
2009
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Lite 5G +66%
538158
Mi 10T Lite
324649

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки - 19.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 4820 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4+ Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:58 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Lite 5G
н/д
Mi 10T Lite
19:46 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Lite 5G
н/д
Mi 10T Lite
12:57 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Lite 5G
н/д
Mi 10T Lite
34:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Lite 5G vs Xiaomi Mi 10T Lite
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3888 4000 x 4000
Апертура f/2.2 f/2.5
Фокусное расстояние 27 мм 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 24 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Lite 5G
н/д
Mi 10T Lite
91.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с Type-C на 3.5 мм
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и корпус - выбирайте Xiaomi Mi 11 Lite 5G, а если звук – то Xiaomi Mi 10T Lite.

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