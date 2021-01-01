Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.