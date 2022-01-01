Xiaomi Mi 11 Lite против Apple iPhone SE (2022)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2022), который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite
- Комплектуется на 2232 мАч более емким аккумулятором – 4250 против 2018 мАч
- На 1.85" большая диагональ экрана
- Тонкие рамки – на 19.9% выше полезная площадь экрана
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 16% лучшая автономность (29:46 vs 25:41 часов)
- На 36% выше максимальная яркость экрана (819 против 603 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 23% выше плотность пикселей (402 vs 326 PPI)
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.55 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|16:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|65.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.4%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|373 Гц
|-
|Время отклика
|2.6 мс
|38 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1655:1
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|138.4 мм
|Ширина
|75.7 мм
|67.3 мм
|Толщина
|6.8 мм
|7.3 мм
|Вес
|157 граммов
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Розовый
|Белый, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2300 МГц
|3223 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Apple GPU
|Частота GPU
|810 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
555
iPhone SE (2022) +211%
1724
Geekbench 5 (многоядерный)
1794
iPhone SE (2022) +157%
4608
|CPU
|106377
|197658
|GPU
|93602
|298378
|Memory
|59097
|105062
|UX
|94304
|128775
|Total score
|351020
|729009
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Graphics score
|1110
|-
|PCMark 3.0 score
|8442
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 15.3 (С обновлением до iOS 15.4)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|-
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4250 мАч
|2018 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да (61% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:08 ч.
|1:18 ч.
|Веб-серфинг
|08:56 ч.
|09:55 ч.
|Просмотр видео
|12:25 ч.
|08:38 ч.
|Игры
|05:02 ч.
|03:26 ч.
|Режим ожидания
|116 ч.
|93 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм
- Силиконовый чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.
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