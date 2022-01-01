Xiaomi Mi 11 Lite против Huawei Honor 9S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 5.45-дюймового Huawei Honor 9S, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 1.1" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1230 мАч более емким аккумулятором – 4250 против 3020 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- Современный порт USB Type-C
- На 36% выше плотность пикселей (402 vs 295 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
- Тонкие рамки – на 11.5% выше полезная площадь экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Huawei Honor 9S
- Весит на 13 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
45
23
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
72
52
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
57
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
76
56
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
45
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.55 дюймов
|5.45 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1440 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|295 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.3%
|73.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|95.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|373 Гц
|-
|Время отклика
|2.6 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|146.5 мм
|Ширина
|75.7 мм
|70.9 мм
|Толщина
|6.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|157 граммов
|144 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Розовый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 732G
|MediaTek Helio P22
|Макс. частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|8 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|810 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~435 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Lite +224%
560
173
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Lite +98%
1795
907
|CPU
|106377
|39175
|GPU
|93602
|12845
|Memory
|59097
|26349
|UX
|94304
|23821
|Total score
|352929
|101204
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|6 FPS
|-
|Graphics score
|1110
|-
|PCMark 3.0 score
|8442
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Magic UI 3.1
Батарея
|Объем
|4250 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|1:08 ч.
|1:50 ч.
|Веб-серфинг
|08:56 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:25 ч.
|-
|Игры
|05:02 ч.
|-
|Режим ожидания
|116 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|3264 x 2448
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 5 МП)
|1 (8 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|2560 x 1960
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|25 мм
|-
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|15
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2021 года
|Май 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм
- Силиконовый чехол
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Mi 11 Lite более удачной покупкой.
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