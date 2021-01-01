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Xiaomi Mi 11 Lite против OnePlus 7

Ксиаоми Ми 11 Лайт
VS
Ванплас 7
Xiaomi Mi 11 Lite
OnePlus 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.41-дюймового OnePlus 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Комплектуется на 550 мАч более емким аккумулятором – 4250 против 3700 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 7
  • Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (652 против 510 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.0 против UFS 2.2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 719 и 580 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Lite
vs
OnePlus 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.41 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 85.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 200 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 Lite
510 нит
OnePlus 7 +28%
652 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 157.7 мм
Ширина 75.7 мм 74.8 мм
Толщина 6.8 мм 8.2 мм
Вес 157 граммов 182 грамма
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Lite
85.3%
OnePlus 7
85.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт и Ванплас 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G Qualcomm Snapdragon 855
Макс. частота 2300 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
Кэш L3 1 МБ 2 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 640
Частота GPU 810 МГц 585 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс ~899 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Lite
580
OnePlus 7 +24%
719
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Lite
1785
OnePlus 7 +51%
2700
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Lite
297965
OnePlus 7 +54%
459674

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 OxygenOS 10.0.5
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, Warp Charge (48% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Lite
н/д
OnePlus 7
13:45 ч.
Время просмотра видео
Mi 11 Lite
н/д
OnePlus 7
19:54 ч.
Время разговора (3G)
Mi 11 Lite
н/д
OnePlus 7
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Lite vs OnePlus 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 2 (48 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC5035 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 25 мм 25 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Lite
н/д
OnePlus 7
86.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Март 2021 года Май 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Июнь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.166 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.382 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Чехол
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Письмо приветствия
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, корпус и звук - выбирайте OnePlus 7, а если дисплей и программное обеспечение – то Xiaomi Mi 11 Lite.

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