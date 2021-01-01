Главная > Сравнение смартфонов > Mi 11 Lite vs A94 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi Mi 11 Lite против Oppo A94 5G

Ксиаоми Ми 11 Лайт
VS
Оппо А94 5G
Xiaomi Mi 11 Lite
Oppo A94 5G

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.43-дюймового Oppo A94 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Mi 11 Lite
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 40% выше максимальная яркость экрана (828 против 592 нит)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A94 5G
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Mi 11 Lite
vs
A94 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 84.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.4% 99.9%
ШИМ (PWM) 373 Гц 250 Гц
Время отклика 2.6 мс 4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Mi 11 Lite +40%
828 нит
A94 5G
592 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 160.5 мм 160.1 мм
Ширина 75.7 мм 73.4 мм
Толщина 6.8 мм 7.8 мм
Вес 157 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Mi 11 Lite
85.3%
A94 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11 Лайт и Оппо А94 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 8 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 618 Mali-G57 MC3
Частота GPU 810 МГц 850 МГц
FLOPS ~435 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Mi 11 Lite
567
A94 5G
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Mi 11 Lite
1812
A94 5G
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Mi 11 Lite
294294
A94 5G +10%
324394
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 11.1
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4250 мАч 4310 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (57% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:08 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Mi 11 Lite
11:13 ч.
A94 5G
н/д
Время просмотра видео
Mi 11 Lite
14:23 ч.
A94 5G
н/д
Время разговора (3G)
Mi 11 Lite
24:08 ч.
A94 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Mi 11 Lite vs Oppo A94 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 48 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV48B
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo A94 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 25 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Mi 11 Lite
н/д
A94 5G
116
Качество видео
Mi 11 Lite
н/д
A94 5G
94
Итоговая оценка камеры
Mi 11 Lite
н/д
A94 5G
108

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да -
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 15 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Mi 11 Lite
86.7 дБ
A94 5G +6%
92.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2021 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер с USB Type-C на 3.5 мм
- Силиконовый чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и звук - выбирайте Xiaomi Mi 11 Lite, а если камера – то Oppo A94 5G.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Poco X3 NFC или Mi 11 Lite
2. Mi 11 Ultra или Mi 11 Lite
3. Poco X3 NFC или A94 5G
4. Redmi Note 10 или A94 5G
5. Realme 7 Pro или A94 5G
6. Reno 5 5G или A94 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях