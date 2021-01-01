Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2021 года Xiaomi Mi 11 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 732G, против 6.5-дюймового Oppo Realme 8 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 700 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.